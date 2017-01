25/01/2017 17:54

TORINO INFORTUNIO ZAPPACOSTA / Tegola per Sinisa Mihajlovic: il Torino perde Davide Zappacosta per almeno due settimane. Il club granata ha diramato il bollettino medico sul terzino dove si legge che la risonanza magnetica cui è stato sottoposto "ha evidenziato una minima lesione al retto femorale della coscia destra. Attualmente la prognosi è stimabile in circa 15/20 giorni".

B.D.S.