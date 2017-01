Calciomercato, spunta Banggaard per la Serie A

25/01/2017 17:48

CALCIOMERCATO BANGGAARD / Sulle orme di Simon Kjaer: dal Midtjylland alla Serie A? Nel club che lanciò il difensore del Fenerbahce passato anche per Palermo e Roma, svetta ora il gigante Patrick Banggaard, centrale classe '94 altro 1,96m in scadenza di contratto nel 2018. Alcuni operatori di mercato ne starebbero parlando con diverse società del nostro campionato. Attenzione a Pescara, Sassuolo, Palermo e Bologna, soprattutto in caso di partenza di Oikonomou.