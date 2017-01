ACCADDE OGGI - Calciomercato Milan, il tulipano van Bommel per lo scudetto

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

25/01/2017 17:26

ACCADDE OGGI CALCIOMERCATO MILAN VAN BOMMEL / Uno scudetto orange per il Milan: a venti anni di distanza dal trio delle meraviglie Gullit-Rijkaard-van Basten, il calciomercato Milan offre un altro olandese per l'ultimo scudetto della storia rossonera. E' Mark van Bommel l'arrivo a sorpresa del gennaio 2011 che va a rinforzare la squadra allora guidata da Massimiliano Allegri. Un acquisto necessario all'epoca con il Milan che doveva fare i conti con una vera epidemia a metà campo: problemi per Gattuso e Seedorf, senza contare gli infortuni di Pirlo, Flamini, Boateng e Strasser. Una lista lunghissima che spinge Adriano Galliani ha sondare il caclciomercato alla ricerca dell'opportunità giusta.

Un'occasione che risponde al nome di van Bommel: ormai chiusa l'esperienza al Bayern Monaco, l'allora 33enne centrocampista arriva in Italia con un contratto di sei mesi ma saprà meritarsi la conferma a dare il suo contributo al campionato trionfate del Milan.

Calciomercato Milan, van Bommel: l'insostituibile di Allegri

Arrivato dal Bayern Monaco il 25 gennaio 2011 nel calciomercato di riparazione, van Bommel sarà per sei mesi praticamente insostituibile. Non potendo schierarlo in Champions, Allegri si affida a lui per la corsa allo scudetto e il centrocampista ripagherà in pieno la fiducia. Nella seconda parte della stagione 2010/2011, salterà soltanto tre partite (due per squalifica) e sarà un titolare inamovibile per il Milan. A fine campionato arriva lo scudetto e la conferma anche per l'olandese. Un anno dopo, maggio 2012, dopo 50 presenze l'addio e il ritorno in patria con le lacrime agli occhi: "Non sono stato dieci anni come Pippo o Sandro - le parole al momento dell'annuncio - ma è dura: non è facile lasciare questa squadra dopo un anno e mezzo". Un regno breve ma sufficiente per alzare al cielo un trofeo, l'ultimo tricolore del Milan.