25/01/2017 17:23

UNIVERSIDAD DE CHILE UFFICIALE ONTIVERO / Nuova avventura per Lucas Ontivero. Come ampiamente anticipato da Calciomercato.it, l'attaccante argentino svincolatosi dal Galatasaray ha firmato questa mattina per l'Universidad de Chile. Adesso, come annunciato dal club cileno con un comunicato pubblicato sul proprio sito, è ufficiale.



L.P.