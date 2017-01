Calciomercato Napoli, Giaccherini chiede la cessione: le ultime di CM.IT

Eleonora Trotta (@elenora_trotta) e Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

25/01/2017 17:18

CALCIOMERCATO NAPOLI GIACCHERINI / Arrivato in estate in azzurro proveniente dal Sunderland, Emanuele Giaccherini è ora al centro delle voci del calciomercato Napoli dopo le dichiarazioni del suo agente.

"Ho capito che Emanuele non giocherà mai. Io e Sarri siamo amici, non c’è nessuna polemica con lui. Chiederò, insieme al mio socio Giulio Marinelli, di trovare una soluzione per andare via", le parole di Furio Valcareggi a 'Kiss Kiss Napoli'. Un modo per provare a forzare la mano e vedere la reazione del club partenopeo, pur mantenendo una linea di assoluta correttezza nei confronti della società.

Di certo all'ex Bologna e Juventus estimatori non mancano: Giaccherini è da tempo nel mirino della Roma, come raccontato da Calciomercato.it, e contatti ci sono stati anche un paio di settimane fa. Ma i giallorossi non sono i soli ad essere interessati al calciatore. La Fiorentina potrebbe pensare a lui per rinforzare la batteria di esterni a disposizione di Paulo Sousa e c'è anche il Milan che potrebbe farci un pensierino se dovesse concretizzarsi la cessione di Niang al Watford.

Calciomercato Napoli, la posizione del club su Giaccherini

Il problema però è convincere il Napoli a lasciar partire il calciatore: pur non entrando spesso in campo, Giaccherini è comunque utile alla rotazione di Sarri. Dovesse andare via, infatti, il tecnico si ritroverebbe senza alternative sugli esterni al trio Insigne, Callejon, Mertens proprio nel periodo in cui la squadra è attesa da un tour de force di impegni. Certo ci sarebbe la possibilità di trovare un sostituto negli ultimi giorni di campagna trasferimenti, ma al momento la posizione del club partenopeo è di non cedere Giaccherini.