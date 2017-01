Calciomercato Torino, UFFICIALE: sfumato Bjarnason

26/01/2017 02:24

CALCIOMERCATO TORINO - Nei giorni scorsi, il nome di Birkir Bjarnason era stato accostato al Torino. Ma come vi avevamo sottolineato, non c'erano al riguardo molte conferme. E non ci sbagliavamo. Il 28enne centrocampista della nazionale islandese infatti, è passato dal Basilea all'Aston Villa. A comunicarlo, è stato lo stesso club inglese attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

"Sono felice di aver firmato per l'Aston Villa - le prima parole del giocatore - E' un grande club. Ora sto aspettando con impazienza di scendere in campo e aiutare la squadra". La formazione di Steve Bruce non ha reso noto il costo dell'operazione. Bjarnason ha comunque sottoscritto con il suo nuovo club un contratto per i prossimi tre anni e mezzo.

F.S.