Inter, Zanetti spinge 'lontano' Icardi: "Arriverà il suo momento"

25/01/2017 16:31

INTER ZANETTO ICARDI / Magari Pioli spera che il momento non arrivi mai, ma Javier Zanetti è convinto che per Mauro Icardi sta scoccando l'ora della convocazione in Nazionale. Il vicepresidente nerazzurro, intervistato in Argentina da 'Radio 10', spiega: "Merita un'occasione: è cresciuto molto, è il nostro capitano ed è rispettato. E' consapevole che quello che fa in campo è quello che ci vuole per avere la sua opportunità. Attende il suo momento e sono sicuro che arriverà".

B.D.S.