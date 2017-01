25/01/2017 16:08

CALCIOMERCATO FIORENTINA ZARATE WATFORD / E' ufficiale: Mauro Zarate lascia la Fiorentina e l'Italia e approda in Premier League. Il club viola ha, infatti, annunciato la sua cessione a titolo definitivo al Watford di Walter Mazzarri. Con la società inglese l'argentino ha firmato un contratto di due anni e mezzo: per lui si tratta di un ritorno in Inghilterra dopo le esperienze con West Ham, QPR e Birmingham City.

B.D.S.