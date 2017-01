Calciomercato Palermo, Hiljemark-Genoa: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

25/01/2017 15:39

CALCIOMERCATO GENOA HILJEMARK / Il Genoa è in pressing su Hiljemark. Con Hernanes più lontano (il brasiliano non ha ancora detto sì), il presidente Preziosi sta cercando di trovare un accordo con il Palermo per lo svedese. La trattativa è impostata sulla base di 2,5 milioni di euro. Se si arriverà all'accordo tra le due società, l'entourage del giocatore - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - si metterà al tavolo con il Genoa per trovare l'intesa sul contratto. Alla finestra restano Torino e Chievo, mentre restano confermati gli ostacoli con la Dinamo Kiev che vi avevamo raccontato.