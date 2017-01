Calciomercato Napoli, arriva la conferma su El Kaddouri

25/01/2017 15:07

CALCIOMERCATO NAPOLI EMPOLI EL KADDOURI / L'Empoli potrebbe essere la prossima destinazione di Omar El Kaddouri, trequartista in scadenza di contratto con il Napoli e destinato a lasciare gli azzurri già a gennaio. E' il presidente dei toscani Fabrizio Corsi dai microfoni di 'Radio Crc' a parlare dell'interesse per il calciatore: "Ci piace, se lo prenderemo dipenderà molto dal Napoli. Abbiamo manifestato interesse per il calciatore, può darci una spinta importante verso la salvezza. Siamo disponibili a prenderlo e aspettiamo l'evolversi della situazione. Per far andare in porto un affare, tutte le componenti devono essere felici".

B.D.S.