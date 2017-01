Villarreal, ESCLUSIVO - Pato si avvicina al Tianjin Quanjian: tutti i dettagli dell'offerta cinese

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO ESCLUSIVO PATO - Pato si avvicina alla Cina. Ieri il suo agente, Gilmar Veloz, non aveva escluso ai nostri microfoni un possibile addio dell'attaccante brasiliano al Villarreal già durante questa finestra del calciomercato invernale. Oggi, secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, ci sarebbe stata un'accelerazione da parte del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro per tentare di concludere a breve l'affare. Aceelerazione dovuta proprio alle richieste dell'ex difensore della Nazionale italiana campione del mondo a Berlino nel 2006, che, dopo l'arrivo di Alex Witsel (prelevato dallo Zenit San Pietroburgo), vorrebbe tentare di alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra a sua disposizione, con l'innesto del 27enne brasiliano.

Sempre in base alle informazioni in nostro possesso, entro il prossimo weekend, Veloz avrà un colloquio con i dirigenti del 'Sottomarino Giallo' per cercare di trovare una formula per liberare il calciatore. La via più percorribile, ad oggi, sembra quella della rescissione consensuale: il giocatore sarebbe libero di trasferirsi immediatamente in Oriente (andando a guadagnare molto più di ora); gli spagnoli - evidentemente non soddisfatti del suo rendimento (basti ricordare le parole del tecnico Escribá..."la sua resa è stata al di sotto delle aspettative") - si libererebbero di un ingaggio da quasi 2 milioni di euro netti all'anno (e il contratto del 'Papero' scadrà soltanto nel giugno del 2020).

Se non ci saranno intoppi quindi (come una richiesta di 'indennizzo' da parte del Villarreal, o mutamenti dell'offerta del club cinese al giocatore e alle altre figure coinvolte nella trattativa), il 'Papero' dovrebbe già sottoporsi alle visite mediche di rito il prossimo 30 gennaio, prima di sottoscrivere un ricco contratto triennale (si tratta su una cifra intorno ai 10 milioni di euro netti all'anno più bonus) con la società di Tientsin. Il calciomercato estero sembra essere attualmente monopolio cinese.

