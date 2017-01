Napoli, agente Giaccherini SBOTTA: "Non gioca mai, vogliamo andare via"

25/01/2017 14:47

AGENTE GIACCHERINI / Novità importante di calciomercato Napoli. Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha ufficializzato la richiesta di cessione: "Sono tifoso della Fiorentina, ma ho simpatia per le squadre in cui giocano i miei assistiti, solo fin quando non giocano contro la Fiorentina. C’è stato un equivoco iniziale - spiega a 'Kiss Kiss Napoli'-. Io ora ho capito che Emanuele non giocherà mai. Io e Sarri siamo amici, non c’è nessuna polemica con lui. Chiederò, insieme al mio socio Giulio Marinelli, di trovare una soluzione per andare via. Giaccherini è un giocatore conosciuto. Io purtroppo vedo che non gioca mai, con Giuntoli c’è un discorso di stima. A fine settimana ci vedremo, sia per Zerbin che per Giaccherini".



Mercato Napoli, incontro agente Giaccherini-Giuntoli

Lo sfogo del procuratore arriva dopo l'incontro con il ds Giuntoli. Un vertice che ha sancito una rottura tra le parti. Non è un mistero, almeno secondo le nostre indiscrezioni, che la Roma ha più volte lusingato e corteggiato l'ex Juve. Allo stesso tempo, è noto il muro del Napoli: De Laurentis, in sintonia con le proprie strategie, non ha intenzione di rafforzare le dirette avversarie. Ecco che per Giaccherini potrebbero aprirsi le porte del Milan per il post-Niang. L'attaccante francese viaggia verso la Premier: il Watford ora è in pole. Ma gli incroci e gli ingranaggi di questo dinamico calciomercato potrebbero creare nuove e inattese opportunità.

E.T.