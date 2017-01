Calciomercato Juventus, frenata Bentancur: ostacolo a sorpresa

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

25/01/2017 14:36

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / Juventus-Bentancur, affare fatto? Sembrava di sì, invece i bianconeri si trovano davanti un ostacolo a sorpresa: si tratta - riporta 'gazzetta.it' - della richiesta d'ingaggio del giovane talento del Boca Juniors. Due milioni di euro l'anno la cifra che il centrocampista uruguaiano vuole vedere scritto sul contratto che dovrebbe firmare con la società italiana, appena la metà la proposta che è arrivata da Corso Galileo Ferraris. Una differenza non di poco conto che riduce le possibilità di vedere il calciatore in bianconero già in questa stagione, dopo il Sub-20 in programma a febbraio.

Nel calciomercato Juventus il nome di Bentancur circola da qualche anno, da quando Carlitos Tevez è tornato in Argentina: Marotta strappò un'opzione sul19enne che i bianconeri hanno tutta l'intenzione di sfruttare per portare in Italia il calciatore.

Calciomercato Juventus, niente arrivo anticipato per Bentancur

Un accordo che è stato messo a dura prova nella scorsa sessione di calciomercato quando il Milan ha provato in tutti i modi di strappare il talento sudamericano alla Juventus. Missione fallita e strada spianata per l'approdo a Torino come confermato dalle tante dichiarazioni che in questi mesi si sono succedute da tutte le parti in causa.

L'unico dubbio sembrava dover essere il quando: già a gennaio (febbraio visto il Sub-20) per la Juventus, in estate per il Boca Juniors. Ora però a complicare i piani della dirigenza bianconera è arrivata la richiesta economica di Bentancur che non dovrebbe mettere a rischio il suo approdo alla corte di Allegri ma riduce di molto le possibilità di un suo arrivo già in questa sessione di mercato.