Eleonora Trotta @eleonora_trotta

25/01/2017 14:41

SLIMANI CINA / Non solo Pato, il Tianjin Quanjian continua a lavorare anche per Slimani del Leicester. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, il club di Cannavaro ha presentato un'offerta di circa 40 milioni di euro per l'ex Sporting Lisbona, ritenuta però non congrua dalla dirigenza del club di Ranieri. L'attaccante algerino sarebbe invece molto stuzzicato all'idea di trasferirsi in Cina con un ingaggio monstre.