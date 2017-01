25/01/2017 14:18

LAZIO LULIC / Senad Lulic alza la voce e si scaglia contro i suoi: "Non vedo stessa voglia di Auronzo. Sconfitta contro Juve arriva dopo tre partite in cui contro avversari più forti non avremmo vinto. Manca spirito, voglia e il Non mollare mai. La squalifica nel derby? Ho saltato Crotone, Natale e Santo Stefano (ride) . Poi anche la Juventus".

seguiranno aggiornamenti