Calciomercato Sampdoria, scambio Ibarbo-Cigarini: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

25/01/2017 14:05

CALCIOMERCATO SAMPDORIA IBARBO CIGARINI / Trattativa in corso tra Sampdoria e Cagliari: come raccolto da Calciomercato.it, i due club lavorano ad uno scambio tra Luca Cigarini e Victor Ibarbo anche se non c'è accordo sulla valutazione dei rispettivi cartellini. Le società valutano anche la possibilità di imbastire uno scambio di prestiti, ipotesi che dovrà poi essere oggetto di valutazione da parte del centrocampista blucerchiato, arrivato a Genova in estate.

Su Cigarini, che al momento ha trovato poco spazio con Giampaolo, c'è anche l'interesse degli allenatori di Bologna e Udinese, Donadoni e Delneri che ha già conosciuto in carriera. Ma le due società frenano. Al momento, la pista più battuta è quella che porta in Sardegna.

In esclusiva alla nostra redazione, l'agente di Cigarini non ha escluso una permanenza alla Sampdoria.