Calciomercato Napoli, si valuta il futuro di Giaccherini: spunta il Milan

Mario D'Amiano

25/01/2017 13:49

CALCIOMERCATO NAPOLI / Non solo Manolo Gabbiadini. Il calciomercato Napoli potrebbe vedere altri cambiamenti nel reparto offensivo. Emanuele Giaccherini, arrivato in estate dopo le ottime prestazioni all'Europeo, in questi primi sei mesi è stato relegato quasi sempre in panchina, vedendo il campo in sporadiche occasioni. Così, riporta 'Radio Crc', oggi sarebbe previsto un vertice a pranzo tra Furio Valcareggi e Cristiano Giuntoli, che dovrebbe tenersi a Milano. L’entourage del calciatore dovrebbe chiedere al direttore sportivo del Napoli se potrà giocare con maggiore continuità. In caso di risposta negativa, Valcareggi potrebbe avanzare l'ipotesi di una cessione. Intanto, come riporta 'Premium Sport', Giaccherini è il nome nuovo sul taccuino del Milan per il calciomercato invernale. I rossoneri, che stanno per cedere M'baye Niang, potrebbero presto tentare l'affordo, anche se attualmente starebbero lavorando col Genoa per il prestito di Ocampos.

Calciomercato Napoli, si valuta il futuro di Giaccherini

Le presenze stagionali di Giaccherini con la maglia del Napoli al momento sono ferme a 12. L'ex Bologna ha visto il campo partendo quasi sempre dalla panchina, mentre nella gara contro lo Spezia (in cui ha anche segnato) ha giocato dal primo minuto. Troppo poco per un calciatore di grande esprienza e reduce da un'ottima stagione. Anche ieri, inoltre, nella gara vinta contro la Fiorentina, Sarri ha deciso di escluderlo.

Lo stesso Giaccherini fece trapelare un certo malumore dopo la gara degli ottavi di Coppa Italia: "Mi aspettavo di giocare di più ma le scelte del mister non le critico - le sue parole ai microfoni di 'Rai Sport' - Non ho mai fatto polemiche e cerco di lavorare come è giusto che sia. Sono contento qua per quanto riguarda il mercato non ho avuto niente. Deciderà il Napoli. Vediamo...".

Come anticipato da Calciomercato.it di recente ci sono stati contatti per Giaccherini con la Roma, ma il Napoli non ha intenzione di cedere il calciatore a una diretta concorrente come la società giallorossa. Il calciatore, inoltre, finora ha sempre ribadito di essere felice all'ombra del Vesuvio.