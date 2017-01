Calciomercato, quanti duelli tra Inter e Juventus: ora è sfida sulla fascia

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

25/01/2017 13:23

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VRSALJKO / Meno di una settimana alla fine della sessione invernale di calciomercato ed i grandi club sono ancora al lavoro per definire le ultime operazioni, tutt'altro che minori. La Juventus, ad esempio, è alle prese con la questione terzino: oggi l'agente di Evra sbarcherà in Francia per discutere il passaggio al Marsiglia. Una volta definito l'addio del francese, che piace comunque anche ad altri club come Crystal Palace e Valencia, la priorità del calciomercato Juventus sarà rappresentata dal nuovo laterale da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. E si profila per l'ennesima volta una sfida con i rivali storici dell'Inter.

Calciomercato Juventus, duelli con l'Inter sulla fascia: occhi su Vrsaljko e Ricardo Rodriguez

A meno di sorprese, dunque, Evra dovrebbe dire 'sì' all'OM di Rudi Garcia, liberando un posto che in linea teorica sarebbe 'prenotato' da Sead Kolasinac. La Juventus lo ha praticamente in pugno per giugno, quando potrà arrivare a parametro zero dopo la scadenza del contratto con lo Schalke 04, ma sta provando ad anticiparne l'arrivo a Torino. Tuttavia l'offerta non ha ancora convinto il club tedesco che dopo l'infortunio di Baba, rivelatosi più serio del previsto, sembra aver alzato ulteriormente il muro. Per questo si valutano piste alternative, come l'ipotesi di un ritorno anticipato di Leonardo Spinazzola. Ma anche qui, come vi abbiamo raccontato, si registrano le resistenze dell'Atalanta che vorrebbe tenerlo almeno fino a fine stagione. E così tornano d'attualità altri due nomi. In primis quello di Sime Vrsaljko, ora in crescita all'Atletico Madrid dopo essere stato ignorato praticamente per tutta la prima parte di stagione: ieri il direttore tecnico dei 'Colchoneros', Andrea Berta, era a Milano e ci sarebbe stato un contatto per il croato che, però, non scompare intanto dai radar dell'Inter. Attenzione poi a Ricardo Rodriguez, anche lui cercato pure dall'Inter. Il Wolfsburg, però, non sembra orientato a trattare Rodriguez per meno di 20 milioni.