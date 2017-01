25/01/2017 13:05

MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Pep Guardiola pronto a rinnovare il suo contratto col Manchester City. Il manager spagnolo, riporta 'The Sun', avrebbe rivelato ad alcuni amici che starebbe valutando l'ipotesi di prolungare l'accordo con gli inglesi per altri cinque anni. Nonostante i risultati altalenanti in Premier League, Guardiola potrebbe quindi godere di rinnovata fiducia dalla dirigenza inglese.

M.D.A.