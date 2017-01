Calciomercato Palermo, Lopez in pole per la panchina

25/01/2017 12:56

CALCIOMERCATO PALERMO / Palermo alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Eugenio Corini, la società rosanero sta vagliando il nome giusto per tentare la risalita in classifica. Nelle ultime ore è avanzata l'ipotesi Diego Lopez che, come annunciato dallo stesso Zamparini, è il preferito del ds Salerno. Oggi è atteso un incontro tra le parti, al termine del quale dovrebbe arrivare la decisione definitiva del presidente. Nella sua esperienza di allenatore, Lopex ha già allenato Cagliari e Bologna.

M.D.A.