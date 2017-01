25/01/2017 12:32

JUVENTUS BUFFON ZOFF / La lunga coda di polemiche sull'abbraccio fra Tagliavento e Buffon al termine di Juventus-Lazio prosegue. Dopo le critiche sui social, anche Dino Zoff, ex portiere bianconero, ha voluto dire la sua a 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Non si può fare polemica, ma non è forse previsto dalle regole ed è un gesto evitabile".

M.D.A.