ESCLUSIVO

25/01/2017 12:24

LATINA ACOSTY BENEVENTO / Come anticipato dalla nostra redazione, Boadu Maxwell Acosty sta per lasciare il Latina. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il Benevento l'ha spuntata sul Vicenza nella corsa al 25enne centrocampista nerazzurro che si trasferirà in Campania a titolo definitivo. Per Acosty è pronto un contratto fino al 2019, già oggi si potrebbe chiudere la trattativa.

A.L. / M.R.