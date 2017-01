Calciomercato Milan, colpo di scena: irrompe il Watford su Niang

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

25/01/2017 12:08

CALCIOMERCATO MILAN NIANG / AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Nuovo aggiornamento direttamente da 'gazzetta.it' sull'affare Niang-Watford. Confermata l'offerta da un milione per il prestito e 16 per il riscatto, ma le società sono ancora al lavoro per definire l'intesa mentre si attende il 'sì' del francese.

ORE 12.08 - Futuro in Premier League per M'Baye Niang. Dopo l'arrivo dall'Everton di Gerard Deulofeu e l'annuncio del tecnico Vincenzo Montella che ha sostanzialmente spalancato le porte al suo addio escludendolo poi dalla lista dei giocatori che stasera affronteranno la Juventus nel quarto di finale di Coppa Italia, l'esterno offensivo francese è pronto a salutare il Milan e, con ogni probabilità, la Serie A. Respinte le piste Torino e Genoa, con cui si stava valutando anche l'ipotesi di uno scambio con Ocampos o Lazovic, per l'ex talento del Montpellier è sempre più vicino l'approdo nel campionato inglese. L'insistenza del calciatore per volare Oltremanica, infatti, ha servito l'assist perfetto al Watford di Walter Mazzarri che secondo 'gazzetta.it' avrebbe raggiunto l'accordo con la dirigenza milanista.

Calciomercato Milan, accordo col Watford: manca il 'sì' di Niang

L'offerta presentata dal club di proprietà della famiglia Pozzo prevede il prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a quota 16 milioni di euro. Per la fumata bianca e gli annunci ufficiali mancherebbe a questo punto solo l'ok dello stesso Niang, che al 'Vicarage Road' troverebbe una vera e propria colonia di ex protagonisti della Serie A: da Britos a Behrami passando per Okaka, Zuniga e Roberto Pereyra. Per Niang, come vi avevamo già raccontato, nelle ultime settimane si erano riaccese con forza le sirene della Premier League, con diversi club interessati. Ieri sera, poi, intorno alle 23.30 è andato in scena all'Hotel Me di Milano un vertice con lo stesso giocatore per valutare le varie ipotesi in piedi. Vertice che, quindi, potrebbe aver definito la sua nuova destinazione.

La partenza del francese, intanto, potrebbe aprire nuovi scenari di calciomercato Milan. I vertici milanisti potrebbero lavorare comunque, infatti, all'arrivo di un altro esterno. Restano dunque valide le ipotesi Ocampos e Lazovic, visti anche gli ottimi rapporti con il Genoa, mentre Montella pensa anche al 'pupillo' Ljajic. Il calciomercato s'infiamma.