Bastia-Nizza, Ciccolini al contrattacco: "Balotelli ha insultato mia madre"

25/01/2017 12:02

CICCOLINI BALOTELLI / Sono passati cinque giorni dal match tra Bastia e Nizza, ma le polemiche che hanno fatto seguito al fischio finale sono ancora attualissime. Mario Balotelli ha accusato il pubblico corso di razzismo ed il suo tecnico di averlo mandato a quel paese... Oggi è arrivata la replica del diretto interessato: "Se avesse insultato me, non avrei detto nulla. Ma non doveva insultare mia madre, che ha 80 anni e non fa il mestiere di cui parla il signor Balotelli - ha detto Francois Ciccolini ai microfoni di 'RMC' - E' per questo che mi sono innervosito, mia madre ha 80 anni e non è lontana dalla morte, lasciatela tranquilla".

M.R.