Calciomercato Sassuolo, intesa col Crotone per Ascacibar

25/01/2017 11:51

CALCIOMERCATO SASSUOLO CROTONE ASCACIBAR / Sassuolo alla ricerca di giovani talenti. Come riporta il 'Corriere dello Sport', i neroverdi avrebbero pensato a Santiago Ascacibar, centrocampista centrale dell'Estudiantes già visionato da diverse squadre europee. Il calciatore 19enne potrebbe arrivare subito in Italia grazie al Crotone, che ha caselle libere per gli extracomunitari (e che starebbe perfezionando un affare simile col Torino per Mostafa Fathi).

M.D.A.