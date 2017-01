DIRETTA Serie A, Udinese-Milan: segui la cronaca LIVE

29/01/2017 14:00

DIRETTA UDINESE MILAN LIVE / Momento no per l'Udinese, reduce da tre sconfitte consecutive contro Inter, Roma ed Empoli. La compagine friulana vuole tornare alla vittoria, ma di fronte si troverà un Milan desideroso di gettarsi alle spalle la sconfitta casalinga contro il Napoli. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura.

CLASSIFICA: Juventus* punti 48, Roma 47, Napoli 44, Inter** 42, Lazio** 40, Atalanta 38, Milan* 37, Fiorentina* 33, Torino 30, Chievo** 28, Bologna* 26, Cagliari 26, Udinese 25, Sassuolo 24, Sampdoria 24, Genoa 24, Empoli 21, Crotone* 10, Palermo 10, Pescara 9.

* Una partina in meno

** Una partita in più

D.T.