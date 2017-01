25/01/2017 11:36

CALCIOMERCATO CROTONE KACER / A caccia di rinforzi per tentare la disperata rincorsa alla salvezza, il Crotone secondo 'Tuttosport' sarebbe tornato sulle tracce di Miroslav Kacer, slovacco classe '96 soprannominato in patria il 'nuovo Hamsik'. Sul giocatore, però, ci sarebbero anche Udinese, Torino e Napoli, mentre in Serie B, riferisce il 'Corriere dello Sport', lo segue l'Ascoli.



L.P.