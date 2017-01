Manchester United, Mourinho rifiuta la cessione di Martial

25/01/2017 11:28

MANCHESTER UNITED MARTIAL / José Mourinho pronto a bloccare l'addio di Anthony Martial. Come riporta il 'Daily Express', il manager portoghese avrebbe rifiutato l'ipotesi di prestito per questa sessione di calciomercato: almeno fino a giugno, Martial dovrebbe restare coi 'Red Devils'. Tra i motivi principali ci sarebbe la volontà di Mourinho di non privarsi di un altro attaccante dopo la cessione di Memphis Depay al Lione.

M.D.A.