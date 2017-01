DIRETTA Serie A, Fiorentina-Genoa: segui la cronaca LIVE

29/01/2017 14:00

DIRETTA FIORENTINA GENOA LIVE / La gara contro il Genoa rappresenta uno spartiacque molto importante per la Fiorentina, attesa dal classico esame di maturità dopo le convincenti vittorie contro la Juventus e il Chievo. Crisi nera, invece, per la compagine ligure che deve metabolizzare il 2-2 interno contro il Crotone. Calciomercato.it seguirà il match in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, M.Olivera; B.Valero, Bernardeschi; Kalinic.

Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Orban, Cofie, Hiljemark, Laxalt; Lazovic, Pinilla, Simeone.

CLASSIFICA: Juventus* punti 48, Roma 47, Napoli 44, Inter** 42, Lazio** 40, Atalanta 38, Milan* 37, Fiorentina* 33, Torino 30, Chievo** 28, Bologna* 26, Cagliari 26, Udinese 25, Sassuolo 24, Sampdoria 24, Genoa 24, Empoli 21, Crotone* 10, Palermo 10, Pescara 9.

* Una partina in meno

** Una partita in più

