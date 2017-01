Calciomercato Serie B, da Acquafresca a Tonev: le trattative del 25 gennaio

25/01/2017 11:07

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. Partiamo dalla Ternana che per il momento blinda Felipe Avenatti, ma nel frattempo ha raggiunto l'intesa per l'arrivo di Robert Acquafresca e dunque potrebbe liberare l'uruguaiano. A centrocampo, dopo l'ingaggio di Ledesma, è stato chiesto Barillà al Trapani e prende quota l'ipotesi Scarsella, mentre è saltato lo scambio Bacinovic-Malonga con la Pro Vercelli. Attivissimo soprattutto in attacco il Benevento: si complica la trattativa per Citro, con Puskas e Bagadur come pedine di scambio, visto che il Trapani vorrebbe tenersi il suo bomber. Si apre invece la pista per Giannetti del Cagliari ed ancora di più quella che porta ad Improta.

Il Bari, dopo aver ufficializzato Suagher, sta per chiudere la trattativa per Tonev: al Crotone potrebbe andare Martinho. Poi domani potrebbe essere il giorno decisivo anche per l'acquisto di Raicevic, con un conguaglio al Vicenza ed il prestito di De Luca. Per il centrocampo invece non si mollano Ronaldo e Greco. Filippini è vicino all'Entella, il Carpi ha definito il ritorno di Mbakogu, Mustacchio saluta la Pro Vercelli e firma col Perugia che ha ricevuto un'offerta molto importante dalla Dinamo Kiev per Drolè. Il Frosinone tessera Cojocaru e prende Mamic, mentre in uscita ci potrebbe essere Blanchard su cui continua a spingere il Brescia per tentare di anticipare il Parma che ha presentato una proposta piuttosto ricca. L'Ascoli punta Bentivegna, la Pro Vercelli incontra Vives per le firme e la Salernitana si avvicina a Steffè.

L.P.