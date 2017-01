IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Antonio Cassano

Maurizio Russo

CALCIOMERCATO SAMPDORIA CASSANO / La telenovela è giunta alla conclusione. Dopo un lungo tira e molla, è arrivata la svolta nel calciomercato Sampdoria: Antonio Cassano sta per rescindere il suo contratto con il club blucerchiato per poi decidere con calma il suo futuro. L'attaccante di Bari Vecchia ha chiesto di potersi continuare ad allenare a Bogliasco fino al 28 febbraio, termine ultime per trovare un'altra squadra, volendo ponderare bene prima di fare una scelta. Negli ultimi giorni si è parlato di un suggestivo interesse da parte della Fiorentina visto che il Ds viola Pantaleo Corvino è un suo ammiratore. La sua volontà di non allontanarsi da Genova, dove ha messo su famiglia, tiene sempre viva l'ipotesi che porta all'Entella in Serie B, sebbene il calciatore appaia un po' restio a scendere di categoria. Come riportato da Calciomercato.it, inoltre, Cassano ha ricevuto offerte dalla Cina, in particolare dal Shandong Luneng e dal Guangzhou R&F: FantAntonio non pare però interessato ai soldi dell'Estremo Oriente.

Calciomercato, Cassano: una carriera sempre al limite

Nato a Bari e cresciuto nelle giovanili della Pro Inter prima e dello stesso Bari poi, Cassano fece il suo esordio - col botto - da titolare in Serie A ad appena 17 anni sotto la gestione Fascetti contro l'Inter, segnando il gol decisivo. Nell'estate del 2001 la Roma campione d'Italia in carica batte la concorrenza della Juventus e lo strappa al Bari per 60 miliardi di lire (pari a circa 31 milioni di euro). Nel gennaio del 2006 rifiuta la proposta di rinnovo dei giallorossi: il rapporto si logora e decide di raggiungere Capello al Real Madrid per 6,5 milioni. In Spagna le cose vanno male, tanto da meritarsi il soprannome 'Gordito' (grassottello) e nella sessione estiva di calciomercato del 2007 la Sampdoria lo riporta in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'anno dopo il trasferimento diventa a titolo definitivo a titolo gratuito, ma con l'obbligo di versare 7 milioni di euro alle 'Merengues' in caso di cessione del giocatore nell'estate 2008 o 5 nel caso di cessione nei tre anni successivi. E nell'inverno del 2011 il Milan lo acquista pagando un terzo di quella cifra (un altro terzo lo paga la Samp e l'ultimo lo stesso Cassano, ndr). Dopo una stagione e mezza in rossonero passando sull'altra sponda dei Navigli: viene girato all'Inter insieme ad un conguaglio di 7,5 milioni nello scambio con Pazzini. Un anno dopo altro scambio, stavolta con il Parma, che ai nerazzurri cede Belfodil. Nel 2015, da svincolato dopo il fallimento dei ducali, torna a vestire la maglia della Sampdoria. Il suo attuale valore di mercato, vista la rescissione del contratto, è pari a zero.