DIRETTA Serie A, Crotone-Empoli: segui la cronaca LIVE

29/01/2017 14:00

DIRETTA CROTONE EMPOLI LIVE / Battere l'Empoli per tentare di dare un minimo di senso al resto della stagione: è questo l'imperativo in casa Crotone. Reduce dall'ottimo 2-2 in casa del Genoa, la compagine pitagorica è costretta a vincere per mantenere in vita delle flebili speranze nella lotta salvezza, visti gli 11 punti di ritardo sull'avversaria di oggi. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Crisetig, Palladino; Falcinelli, Trotta.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Dimarco; Krunic, Diousse, Croce; Saponara; Mchedlidze, Pucciarelli.

CLASSIFICA: Juventus* punti 48, Roma 47, Napoli 44, Inter** 42, Lazio** 40, Atalanta 38, Milan* 37, Fiorentina* 33, Torino 30, Chievo** 28, Bologna* 26, Cagliari 26, Udinese 25, Sassuolo 24, Sampdoria 24, Genoa 24, Empoli 21, Crotone* 10, Palermo 10, Pescara 9.

* Una partina in meno

** Una partita in più

D.T.