Calciomercato Milan, Montella punta il 'pupillo' Ljajic

25/01/2017 11:15

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA LJAJIC / Sono ore calde per il calciomercato Milan. Dopo l'acquisto di Gerard Deulofeu, i rossoneri si apprestano a cedere M'Baye Niang, per il quale ci sono forti interessi dalla Premier League, più alcune francesi, tedesche e le italiane Genoa e Torino. Proprio in vista di una possibile trattativa con i granata, Vincenzo Montella avrebbe chiesto di inserire nell'affre uno scambio con Adem Ljajic o Iago Falque. Il tecnico rossonero, dopo essere stato accontentato con l'acquisto dell'ex Barça, potrebbe quindi ritrovarsi in rosa un altro attaccante sul quale puntare.

Il suo feeling col calciatore serbo, d'altronde, è iniziato già nella stagione 2012/2013, quando nell'attacco della Fiorentina la presenza di Ljajic era considerata indispensabile. Il risultato fu un susseguirsi di prestazioni importanti, coronate da ben 12 marcature (unica annata in doppia cifra nella carriera dell'attaccante). Capace di svariare su tutto il fronte offensivo, Ljajic rappresenterebbe un innesto di qualità, forse quello adatto per puntare alla zona Champions. La presenza di Montella potrebbe magari convincerlo a meditare sull'eventualità rossonera, nonostante il suo recente passato con la maglia dei cugini interisti.

M.D.A.