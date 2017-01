DIRETTA Serie A, Cagliari-Bologna: segui la cronaca LIVE

29/01/2017 14:00

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA LIVE / La trasferta di Roma ha portato in dote al Cagliari due giocatori squalificati (Barella e Joao Pedro), ma la compagine sarda non ha alcuna intenzione di rovinare la sua media punti casalinga. Al cospetto dei rossoblu, si presenterà un Bologna rigenerato dalle due vittorie consecutive contro Crotone e Torino, ma privo dello squalificato Dzemaili, match-winner in entrambe le gare. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Dessena, Tachtsidis, Isla; Farias; Sau, Borriello.

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina; Pulgar, Nagy, Viviani; Di Francesco, Destro, Krejci.

CLASSIFICA: Juventus* punti 48, Roma 47, Napoli 44, Inter** 42, Lazio** 40, Atalanta 38, Milan* 37, Fiorentina* 33, Torino 30, Chievo** 28, Bologna* 26, Cagliari 26, Udinese 25, Sassuolo 24, Sampdoria 24, Genoa 24, Empoli 21, Crotone* 10, Palermo 10, Pescara 9.

* Una partina in meno

** Una partita in più

D.T.