Roma, Perotti: "Con la Samp per lo Scudetto. Fazio? Mai visto così!"

25/01/2017 10:39

ROMA INTERVISTA PEROTTI / Diego Perotti ha commentato le ultime news Roma ai microfoni della radio ufficiale della Roma. Calciomercato.it vi riporta i passaggi salienti delle dichiarazioni tra campionato ("Siamo in un buon momento, ma siamo secondi in classifica e ancora non abbiamo fatto nulla. Contro la Sampdoria sarà una partita che può regalarti lo Scudetto") e spogliatoio ("Da quando sono arrivato ho avuto un bel rapporto con tutti i compagni, mi hanno accolto benissimo dandomi una sicurezza e una fiducia per giocare che non mi aspettavo fossero così in un club come questo").

Roma, le dichiarazioni di Diego Perotti a RomaRadio

CONDIZIONI FISICHE - "L'ultimo non è stato un infortunio, sono stato fuori solo una partita per non rischiare perchè il rischio era grosso, magari giochi mezz'ora e ti fai male. Adesso sto bene e posso allenarmi e giocare con continuità".

COMPETIZIONE IN SQUADRA - "Il giocatore non può mai rilassarsi, dobbiamo stare sempre tutti al 100%. Se abbassi il livello vai in panchina. La competizione è sana. Serve per essere sempre al 100%".

MATURITà - "Avere tante partite senza prendere gol è importante. Prima facevamo tanti gol ma ne prendevamo anche qualcuno in più, adesso sicuramente è meglio magari non farne tantissimi ma avere la porta inviolata. Questo può dare maggiore sicurezza".

SPOGLIATOIO - "Da quando sono arrivato ho avuto un bel rapporto con tutti i compagni, mi hanno accolto benissimo dandomi una sicurezza e una fiducia per giocare che non mi aspettavo fossero così in un club come questo. (...) Mi piace scherzare e passare del tempo con i miei compagni di squadra. Sono un tipo tranquillo, magari in campo appaio più serio".

BILANCIO - "Siamo in un buon momento, ma siamo secondi in classifica e ancora non abbiamo fatto nulla. Non sarà facile col Cesena in Coppa Italia, sarà difficilissimo affrontare il Villarreal in Europa".

FAZIO - "Io lo conosco da 10 anni, L'altro giorno eravamo insieme negli spogliatoi e gli ho detto che neanche nel suo momento migliore a Siviglia era così. Io sapevo che era forte, ma quest'anno sta dando una sicurezza che io non avevo mai visto. Magari l'hanno scambiato! (ride, n.d.r.)".

SIVIGLIA - "Calcisticamente sono simili. Sono due città calde, Roma è più grande e ha più tifosi. E ha più voglia di vincere. Ho un bel ricordo di Siviglia".

MARADONA - "Cosa posso dire di Maradona, per me è il migliore. Mio papà ha giocato con lui e mi racconta che vinceva le partite da solo. Per me è stato un onore essere convocato da lui in Nazionale, pensavo fosse uno scherzo! Ora ne abbiamo un altro: Lionel Messi, ma non so se vedremo mai per lui scene come quelle di qualche giorno fa a Napoli".

SAMP-ROMA - "Sarà durissima, sicuramente avranno voglia di rivincita dopo aver perso in Coppa Italia. Queste sono le partite che ti possono dare uno Scudetto perché sembrano facili, ma poi sarà durissima".

S.D.