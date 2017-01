Sassuolo, Matri: "Quanto ha pesato l'Europa League. Defrel? Un peccato..."

25/01/2017 10:43

SASSUOLO MATRI / Si è fatto attendere Matri ma ora è tornato a segnare con regolarità, mettendo a segno ben due doppiette di fila. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del suo momento al Sassuolo e non soltanto: "Sono arrivato qui a ferragosto, senza aver potuto fare la giusta preparazione con il Milan. Avendo giocato poco, avevo bisogno di minuti nelle gambe. Ora sono al massimo":

GOL DOMENICA - "Il primo è stato un caso. Diciamo che mi sono fatto trovare pronto. Il secondo invece è stato voluto. Fosse stato un cross, l'avrei presa diversamente, non con l'interno collo".

SOPRANNOME - "Mitra Matri mi piace. Mi è stato dato dai tifosi della Juve. Ricordo la mia faccia sul corpo di Rambo in uno striscione. Puma? E' l'idea di un amico che mi ha dedicato una canzone. Il vero Puma del Sassuolo è Magnanelli".

DEFREL - "Dovesse partire Defrel sarebbe un peccato. Possiamo giocare insieme. A me piace stare in area e lui svaria".

MILAN-SASSUOLO - "Qui ho trovato una società organizzata, che non ha davvero nulla da invidiare alle squadre più blasonate".

RETROCESSIONE - "Tutto deciso? Credo che ogni squadra abbia un obiettivo. Il mio personale è quello di raggiungere la doppia cifra. Un giovane ambisce a crescere e la squadra a far dimenticare l'intero girone d'andata".

EUROPA LEAGUE - "Ha pesato tantissimo. C'era poca esperienza internazionale in squadra. E' stata di certo utile ma allo stesso tempo faticosa. Per non parlare poi degli infortuni. Ci siamo giocati tutto ma peccato per quel 2-2 contro il Rapiv Vienna".

MILAN - "Mi chiedo ancora oggi cosa non abbia funzionato. Forse mi sono caricato di troppe pressioni e aspettative".

L.I.