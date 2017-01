Calciomercato Napoli, Gabbiadini prende il volo: "Non so dove andrò a giocare"

25/01/2017 10:38

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI / Anche ieri, così come contro il Milan, Gabbiadini non ha visto altro che la panchina, nonostante i gol decisivi delle ultime settimane. Il suo destino sembrava segnato, pronto alla partenza, eccezion fatta per una lunga pausa nelle trattative, col Napoli in attesa dell'offerta giusta.

Stando a quanto riportato da 'Ilmattino.it' però, l'attaccante di Sarri s'è svegliato di primo mattino, dovendo prendere un aereo in direzione Milano. Ha lasciato presto Napoli Gabbiadini e, a Fiumicino, è stato intercettato da un tifoso azzurro: "Non so ancora dove andrò a giocare...". L'addio a Napoli sembra ormai deciso e questa potrebbe risultare la giornata decisiva.

L.I.