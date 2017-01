Calciomercato Juventus, affare Spinazzola: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

25/01/2017 10:26

JUVENTUS SPINAZZOLA ATALANTA / Il calciomercato Juventus in questa ultima settimana di trattative è incentrata soprattutto sulla fascia sinistra. Dalla possibile partenza di Patrice Evra, che potrebbe tornare in patria per vestire la maglia del Marsiglia visto il viaggio dell'agente in Francia, all'arrivo anticipato del bosniaco Sead Kolasinac - con cui c'è già un accordo per la prossima stagione da svincolato - dallo Schalke 04, passando per il rientro dal prestito di Leonardo Spinazzola dall'Atalanta. In merito alle sorti del 23enne terzino nativo di Foligno, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale il club bergamasco sta facendo muro, volendolo tenere a disposizione di Gasperini fino al termine della stagione. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti, ma al momento la posizione degli orobici è questa.

M.R. / A.L.