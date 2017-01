Calciomercato Juventus, sfuma una pista per Hernanes

25/01/2017 10:06

CALCIOMERCATO JUVENTUS HERNANES / Il mercato della Juventus in uscita ruota intorno alla figura di Hernanes. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Allegri ed è il maggiore indiziato a lasciare Vinovo in questa ultima settimana di trattativa. Come si legge sul 'Corriere dello Sport', tuttavia, c'è una pretendente in meno per l'ex laziale ed interista: dopo il sondaggio iniziale, infatti, i turchi del Fenerbahce si sarebbero ritirati dalla corsa al 'Profeta'. La pista più calda per Hernanes resta quella che porta al Genoa.

M.R.