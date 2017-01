Calciomercato Inter, da Verratti a Chiesa: le trattative italiane di Ausilio

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

25/01/2017 09:41

CALCIOMERCATO INTER VERRATTI CHIESA / Il mercato Inter in entrata è ormai da considerarsi chiuso, per quanto riguarda l'attuale sessione invernale. Ausilio si occuperà di sfoltire la rosa di Pioli, mandando altrove i giocatori ai margini del progetto del tecnico. Intanto però non mancano di certo le idee per la prossima sessione, quella che si aprirà al termine della stagione, che si prospetta più ricca d'investimenti.

Il club, seguendo la scia di Juventus e Milan, intende puntare maggiormente sui giovani italiani, al punto che lo stesso Pioli, intervenuto a 'Radio Rai', aveva dichiarato: "Vogliamo uno zoccolo duro di italiani. L'arrivo di Gagliardini è lì a dimostrare quest'intenzione".

L'obiettivo è quello di avere a disposizione un gruppo di giocatori che possa ben capire la storia dell'Inter e sentire maggiormente il peso e la responsabilità della maglia indossata. Detto questo, Suning tenterà di certo il gran colpo del calciomercato, come sottolinea l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', con Augero, Reus, James Rodriguez e Sanchez nel mirino.

Calciomercato Inter, da Gagliardini a Chiesa, tra confermati e prospettive

A partire dall'ovvia conferma di Gagliardini, sembrano destinati a restare in nerazzurro anche D'Ambrosio e Andreolli, così come Candreva ed Eder, anche se andranno valutate eventuali offerte e richieste dei diretti interessanti, che potrebbero cercare maggior spazio altrove, come nel caso di Eder.

Alle spalle di Handanovic occorrerà iniziare a lavorare con giovani di talento. Per questo vengono osservati con attenzione sia Cragno che Meret, due talenti in fase di crescita, entrambi nel mirino della Nazionale. Tale prospettiva però sarebbe legata a una possibile permanenza di Handanovic, che concluderebbe la carriera all'Inter. In caso contrario sarebbe necessario trovare un sostituto pronto a sostenere il peso della casacca nerazzurra e Perin sarebbe il principale indiziato.

Sul fronte terzini interessa Barreca del Torino, anche se trattare con Cairo per i suoi gioielli non è cosa semplice. Oltre a Rodriguez, restando in ambito italiano, non ci si dimentica della pista Darmian. Stesso discorso per i possibili nuovi centrali, dall'esperienza di Acerbi alle prospettive del classe '99 Bastoni, altra promessa dell'Atalanta.

A centrocampo il nome più facilmente accostabile all'Inter è quello di Verratti, che resta il sogno del prossimo mercato di molte big, tra le quali la Juventus. Un'operazione delicata e complessa, in alternativa alla quale si potrebbe tentare un doppio colpo orobico e granata, con Melegoni, baby talento, e il già pronto Benassi.

Se in attacco si è già detto che la prospettiva di un top player resta in piedi, non è detto che Suning non si lasci ammaliare dal talento di acluni giovani nostrani, come Berardi o Bernardeschi, per non parlare dell'emergente Chiesa. Sousa lo ha lanciato e continua a schierarlo con fiducia, come a Napoli in Coppa Italia, con risultati eccellenti.