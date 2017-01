DIRETTA Serie A, Inter-Pescara 0-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

28/01/2017 20:45

INTER PESCARA LIVE / Inter e Pescara scendono in campo nell'anticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri allenati da Pioli sono a caccia del settimo successo consecutivo che permetterebbe loro di avvicinarsi momentaneamente al terzo posto, mentre i biancazzurri di Oddo hanno bisogno di un risultato positivo per alimentare le speranze salvezza. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Medel, Nagatomo; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.

PESCARA (3-5-1-1): Bizzarri; Zampano, Coda, Stendardo, Biraghi; Bruno, Verre, Memushaj; Benali, Kastanos; Bahebeck.