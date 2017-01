25/01/2017 09:51

CALCIOMERCATO LAZIO CAFù / La Lazio ci riprova per Jonathan Cafù: secondo il 'Corriere dello Sport', il Ludogorets ha ridimensionato fino a 8 milioni di euro la richiesta economica per l'esterno offensivo, per il quale il club biancoceleste è disposto a spendere per ora 6 milioni.

S.D.