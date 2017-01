DIRETTA Serie A, Lazio-Chievo 0-0: si parte!

Maurizio Russo

28/01/2017 18:00

LAZIO CHIEVO LIVE / Il primo anticipo della 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno, mette di fronte Lazio e Chievo. La squadra di Inzaghi vuole ripartire subito dopo il ko in casa della Juventus per restare agganciata al treno Champions, mentre quella di Maran vuole invertire la tendenza che nel 2017 l'ha vista sempre sconfitta finora. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Djordjevic, Lulic. A disp. Vargic, Patric, Wallace, Bastos, Lukaku, Leitner, Murgia, Lombardi, Luis Alberto, Kishna, Rossi. All. Simone Inzaghi

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Spolli, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; De Guzman; Birsa, Inglese. A disp. Seculin, Bressan, Dainelli, Sardo, Rigoni, Depaoli, Kiyine, Izco, Ngissah, Vignato. All. Rolando Maran

CLASSIFICA: Juventus* punti 48, Roma 47, Napoli 44, Lazio 40, Inter 39, Atalanta 38, Milan* 37, Fiorentina* 33, Torino 30, Bologna* 26, Cagliari 26, Udinese 25, Chievo 25, Sassuolo 24, Genoa 24, Sampdoria 24, Empoli 21, Crotone* 10, Palermo 10, Pescara 9.

*Una partita in meno