DIRETTA Bundesliga, Werder Brema-Bayern Monaco: segui la cronaca LIVE

28/01/2017 14:30

WERDER BREMA BAYERN MONACO LIVE / La 18esima giornata della Bundesliga tedesca, primo turno del girone di ritorno, mette di fronte Werder Brema e Bayern Monaco. La squadra di Ancelotti, laureatasi campione d'inverno, vuole centrare un altro successo per allungare in classifica, mentre quella di Nouri, attualmente quart'ultima, ha bisogno di punti salvezza. Calciomercato.it vi offre il match del 'Weserstadion' in tempo reale.

CLASSIFICA: Bayern Monaco 42, RB Lipsia 39, Eintracht Francoforte 32*, Hoffenheim 31, Borussia Dortmund 30, Hertha Berlino 30, Colonia 26, Bayer Leverkusen 24, Friburgo 23, Schalke 21 *, Mainz 21, Wolfsburg 19, Augsburg 18, Borussia Moenchengladbach 17, Werder Brema 16, Amburgo 13, Ingolstadt 12, Darmstadt 9.

* una partita in più