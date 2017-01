DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Higuain! LIVE

Maurizio Russo

25/01/2017 20:00

JUVENTUS MILAN LIVE / Il secondo quarto di finale di Coppa Italia mette di fronte Juventus e Milan, le finaliste della passata edizione. La squadra di Allegri va a caccia del terzo successo consecutivo nella coppa nazionale e vuole vendicare le sconfitte in campionato e Supercoppa Italiana, mentre quella di Montella vuole sfatare il tabù che dura da 32 anni. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con il Napoli. Calciomercato.it vi offre il match dello 'Juventus Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Barzagli, Bonucci, Rugani, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura