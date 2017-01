25/01/2017 09:31

CALCIOMERCATO TORINO BJARNASON / Niente ritorno in Italia per Bjarnason, come anticipato anche dalla nostra redazione. Secondo il 'Daily Mail', il centrocampista islandese, accostato di recente al Torino, ha trovato un accordo con l'Aston Villa e nella giornata di oggi potrebbe svolgere le visite mediche con il club di Birmingham.

D.T.