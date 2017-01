Napoli-Fiorentina, gli azzurri annunciano: "65 biglietti ritirati e 30 denunciati"

25/01/2017 08:59

NAPOLI COPPA ITALIA FIORENTINA / Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, il Napoli ha ufficializzato alcuni provvedimenti presi nella serata di ieri, in occasione della sfida vinta in Coppa Italia contro la Fiorentina.

Gara filata liscio, senza problemi di ordine pubblico, anche se qualcosa in effetti è accaduto. Il club lo sottolinea via social, lanciando un chiaro segnale in vista della sfida contro il Real Madrid: "65 biglietti ritirati per mancata corrispondenza del nome, 30 denunciati e 1 fermato per utilizzo laser".

Nessun trasgressore sarà 'perdonato'. Pare questo il messaggio lanciato dal club, che attende un 'San Paolo' stracolmo in Champions League, ma valuterà con calma chi ammettere nell'impianto di Fuorigrotta.

L.I.