Calciomercato Napoli, Hysaj in calo e plusvalenza allettante: da 5 a 50 milioni

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

25/01/2017 08:30

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Il Napoli di Maurizio Sarri continua a vincere, dal girone di Champions League al campionato, passando per la Coppa Italia, con Spezia e Fiorentina archiviate. Si attende ora l'avversaria per le semifinali tra Juventus e Milan.

Tutto questo è frutto di un gioco e, nelle ultime gare, di una maturità finalmente raggiunta, che consente di vincete anche di misura o quando ci si ritrova nel bel mezzo di una giornata 'no', come contro la Sampdoria. Questione di interpreti? Certo, in parte. La verità è che, dato il giusto tempo d'adattamento, Maurizio Sarri è in grado di forgiare giocatori, migliorarli e aiutarli a crescere. Ha esaltato Higuain e trasformato Mertens, soltanto per fare due esempi eclatanti, che hanno meritato le prime pagine dei giornali.

In un gruppo che funziona così bene è difficile ipotizzare un addio ma, date le prestazioni altalenani di Hysaj e le offerte sottolineate dal suo procuratore, il Napoli potrebbe anche pensare a una plusvalenza.

Calciomercato Napoli, da Hysaj al 'caso terzini'

Lo scorso anno di Hysaj è stato esaltante. Si è passati dalle critiche di una piazza che odiava il nome 'Empoli', ritrovandosi accostata all'ex club di Sarri come idea di gioco. In tanti hanno dovuto ricredersi, sul tecnico ex Empoli, così come sul terzino classe '94.

Un'annata da protagonista, giocata da veterano azzurro, sulla corsia di uno scatenato Callejon, che di certo lo ha aiutato a crescere. Dalla serie A a Euro 2016, per poi dare inizio a una nuova stagione, che sta vedendo però un Elseid diverso.

Copre, corre e fa sovrapposizioni ma i momenti d'appannamento difensivo sono decisamente aumentati. Dall'autorete sfortunato contro la Sampdoria alla marcatura atroce su Dzeko nel match casalingo contro la Roma. Si arriva infine all'espulsione di ieri, costretto su una fascia non propria, che non giustifica però due gialli in 23'.

Il suo procuratore sottolinea spesso di interessi dall'estero per lui, anche se per ora la testa è unicamente al campionato. Lui e Ghoulam hanno saputo mettersi in mostra e, dinanzi alla giusta e decisamente ricca offerta, il Napoli potrebbe decidere di incassare una plusvalenza. Dai 5 milioni versati all'Empoli per Hysaj ai 50 della clausola rescissoria.



Difficile però ipotizzare la partenza di entrambi, col Napoli che potrebbe rinnovare il contratto di Ghoulam e provare a trattenerlo in azzurro. Con Strinic che non soddisfa pienamente le richieste di Sarri e Maggio che pare stanco della continua panchina, decidere di accettare una ricca offerta anche per l'algerino potrebbe portare a una rischiosa rivoluzione nel mercato di giugno.