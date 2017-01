Calciomercato Lazio, de Vrij più Keita: Mourinho pensa al doppio colpo

25/01/2017 08:35

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ KEITA / Grandi manovre sull'asse Manchester United-Lazio: come si legge sull'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', nell'incontro di fine dicembre a Dubai, il direttore sportivo Igli Tare ha dato l'incarico a Jorge Mendes di verificare possibili interessi sul mercato inglese per Keita Balde Diao (il club biancoceleste è deciso a cederlo in estate in caso di mancato accordo sul rinnovo, con Juventus e Milan alla finestra). Si è parlato di un possibile interessamento (per ora solo teorico) del Manchester United, con Josè Mourinho che potrebbe puntare sull'attaccante senegalese in caso di addio di Wayne Rooney. A Manchester, Keita potrebbe ritrovare Stefan de Vrij, già 'prenotato' dai 'Red Devils' per l'estate.

S.D.