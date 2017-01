Calciomercato Roma, non solo Defrel: pressing su Kessié

25/01/2017 08:14

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE / In casa Roma il nome caldo del calciomercato invernale resta quello di Gregoire Defrel, per il quale Massara continua a trattare col Sassuolo alla ricerca di un'intesa. La società giallorossa, però, non perde di vista le altre opportunità sul mercato, in ottica presente e futura.

Come si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere della Sera', la dirigenza capitolina è in pressing sull'Atalanta per Frank Kessié, al ritorno dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione della sua Costa d'Avorio: il centrocampista nerazzurro piace parecchio alla Roma, che vuole tenersi aggiornata sull'evoluzione della situazione legata al suo futuro.

Difficile, se non quasi impossibile pensare ad un assalto giallorosso a gennaio, ma nell'eventualità in cui Kessié dovesse rimanere a Bergamo (le sirene dalla Premier League sono forti), a giugno i capitolini appaiono orientati a concretizzare il proprio interesse.

S.D.